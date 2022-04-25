Пояркова закрывают? Отвечает начальник управления транспорта и дорожного хозяйства

В телеграм-каналах активно начала распространяться новость, что в Якутске ограничат движение по улице Пояркова на участке от Дзержинского до Октябрьской до 31 октября.

Пользователи сети начали возмущаться. Даже сестра Ил Дархана Аяна Николаева в своем телеграм-канале вопрошала: Пояркова реально закрывают?

Улица Пояркова для движения транспорта закрываться не будет — появилось сообщение в канале ЯКУТСК.