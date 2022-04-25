25.04.2022
16:05
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Якутск

Пояркова закрывают? Отвечает начальник управления транспорта и дорожного хозяйства

В телеграм-каналах активно начала распространяться новость, что в Якутске ограничат движение по улице Пояркова на участке от Дзержинского до Октябрьской до 31 октября.

Пользователи сети начали возмущаться. Даже сестра Ил Дархана Аяна Николаева в своем телеграм-канале вопрошала: Пояркова реально закрывают?

Улица Пояркова для движения транспорта закрываться не будет — появилось сообщение в канале ЯКУТСК.

Как сообщил Василий Амбросов, начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства ДГТИ ОА г. Якутска, в этом году ул. Пояркова не будет закрываться для движения транспорта.
Будут проводиться работы по обустройству тротуаров, парковочных площадок, карманов автобусных остановок, ремонту водоотводных лотков и уличного освещения. Также будут проведены земляные работы по замене подземных коммуникаций ресурсоснабжающих организаций.

Работы по ремонту дорожного полотна запланированы на 2023 год.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/YakutskRF
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