Повысятся ли ставки по ипотеке?

Обычно банки уменьшают ставки по ипотеке после того, как Центробанк снижает ключевую ставку. То же самое — с увеличением. По ключевой ставке ЦБ кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. В свою очередь банки выдают кредиты гражданам и бизнесу под ставку выше ключевой и чутко следят за предпосылками к ее изменению. Последний раз ЦБ снизил ключевую ставку 16 сентября — до 7,5%. Спустя несколько дней в России объявили частичную мобилизацию, и банки начали переписывать главное условие выдачи ипотеки — процентную ставку, не дожидаясь отмашек от ЦБ, сообщает 74.ru.

После объявления частичной мобилизации банки начали один за другим менять ставки по ипотеке. Российские банки начали повышать ставки по рыночным ипотечным программам, свидетельствуют данные «Дом.РФ» и Frank RG, с которыми ознакомилась редакция «РБК-Недвижимости»

«Мы считаем, что повышение ставок по стандартным ипотечным программам могло произойти для минимизации рисков после объявления частичной мобилизации в России», — сказали «РБК-Недвижимости» аналитики Frank RG. «Поводом для такого решения мог послужить закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным, который был принят Госдумой 28 сентября. Банки повышают ставки для будущих кредитов, возможно, тем самым подстраховывая себя от вероятных убытков при невозврате ранее выданных займов», — пояснили они.

По словам банкиров, помимо ключевой ставки Банка России на ставки по ипотеке влияет еще ряд факторов. — В течение месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа — как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. Сбер приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода. Потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5%, — прокомментировали 74.ru в пресс-службе Сбербанка. — Даже с учетом изменений ставки Сбербанка по ипотеке всё равно останутся одними из самых выгодных на рынке.

Эксперты выделили несколько факторов, из-за которых банки решили повысить ставку по ипотеке.

— Банк России, возможно, завершил цикл снижения ставок. Напомню, что регулятор снижал ключевую ставку шесть заседаний подряд и в данный момент может взять паузу или даже разово повысить ставку. Во-вторых, займы подорожали на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании долгов погибших мобилизованных граждан. Возросли риски по невозврату кредитов, — прокомментировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — И в-третьих, высокий спрос населения на наличность после запуска частичной мобилизации. Банки повышают проценты по вкладам, чтобы снизить отток денег и удержать клиентов. Для банков изменились условия, теперь они нивелируют появившиеся риски через повышение ставки.

Согласно прогнозам аналитиков, раунд повышения ипотечных ставок в ближайшее время продолжится. «Пока повысили ипотечные ставки лишь отдельные банки, но в ближайшие недели их примеру, думаю, последуют и другие», — полагает Игорь Додонов. «Как результат, в этом месяце средняя ставка может увеличиться на 0,5–0,6 п.п. Затем, вероятно, банки сделают паузу для оценки развития ситуации», — сказал он.

Пока не все банки повышают проценты по кредитам, однако в ближайшее время ситуация может измениться в менее выгодном для заемщиков направлении, добавила Ирина Носова. По ее словам, размер повышения ставок по ипотеке будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике. «Однако до конца октября рост в пределах 1–1,5 п.п. вполне вероятен», — допустила директор группа рейтингов финансовых институтов АКРА.

В Сбербанке на запрос «РБК-Недвижимости» ответили, что не планируют повышать ставки на текущий момент. В Росбанке рассказали, что будут ориентироваться на ситуацию на рынке. Банк будет корректировать условия по продуктам в зависимости от рыночной ситуации, пояснили в пресс-службе Росбанка. Похожую позицию озвучили в банке «Открытие». «Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией», — рассказали в пресс-службе.

— В связи с ростом ипотечных ставок, а также вероятным снижением спроса на жилье в условиях повышенной неопределенности можно ожидать определенного ослабления выдач ипотечных займов в ближайшие месяцы, — спрогнозировал Игорь Додонов. — Пока, на мой взгляд, влияние на ипотечный рынок будет не очень существенным. В дальнейшем всё будет зависеть от развития ситуации в экономике, потребуются ли новые мобилизованные и так далее, заключил эксперт.