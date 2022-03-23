Повысится зарплата «прочих» работников

По поручению главы Республики Саха ( Якутия) Айсена Николаева правительством РС(Я) оперативно согласовано и принято постановление N155 от 22 марта 2022 года « О повышении заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики в РС(Я)».

В документе говорится о повышении окладной части заработной платы так называемых «прочих» категорий работников бюджетной сферы на 6,4% с 1 апреля 2022 года. «Профсоюзы Якутии поддерживаем данное решение главы республики. В данное время, с учетом роста цен на продовольственные и непроводовольственные товары первой необходимости, Федерацией профсоюзов республики проводится мониторинг цен, по результатам которого будут подготовлены предложения правительству республики по дополнительной индексации уровней заработной платы. Главное в сегодняшней ситуации – не допустить снижения реальных доходов населения. Именно это определено приоритетной задачей власти и общества президентом страны и главой нашей республики», — отметил председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев.

На очереди — повышение оплат труда «целевых» категорий работников бюджетной сферы, охваченных «майскими» указами президента страны. Их уровень оплат труда будет повышен в зависимости от уровня средней трудовой доходности по республике. На сегодня ожидаются обновленные статистические данные по уровню средней трудовой доходности, исходя из которых будет расчитано повышение оплат труда данных категорий работников с 1 января 2022 года.

Также повышение оплаты труда будет напрямую зависеть от минимального размера оплаты труда по РФ, который в скором времени будет пересмотрен правительством страны. Исходя из этого ожидается повышение МРОТ и в нашей республике.