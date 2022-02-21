Повысить доход можно с помощью социального контракта

В 2021 году более 5 тысяч семей в Якутии получили помощь на основе социальных контрактов. В 2022 году на государственную поддержку в виде социального контракта предусмотрено порядка 616 млн рублей, за последние три года в целом объем поддержки увеличен в 2,6 раз.

Социальный контракт заключается с малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими жителями и может быть направлен на содействие в организации собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, помощь в сложной жизненной ситуации.

«Мерой социальной помощи в прошлом году воспользовались свыше 5 тысяч семей на общую сумму более 500 миллионов рублей. За последние три года в целом объем поддержки по социальным контрактам увеличен в 2,6 раз», — сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Альбина Трубина в ходе прямого эфира в социальных сетях в аккаунте SakhaGov.

Для заключения социального контракта жители республики могут обратиться в территориальные управления социальной защиты населения или в орган местного самоуправления по месту жительства.

В этом году на социальные контракты предусмотрено порядка 616 млн рублей, финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов. В 2021 году размеры помощи составили в среднем: на поиск работы 51,4 тысяч рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 250 тысяч рублей, на развитие и ведение личного подсобного хозяйства 100 тысяч рублей, на преодоление трудной жизненной ситуации 55 тысяч рублей.

Альбина Трубина пояснила, что по таким направлениям, как поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, предусмотрено обучение. Компенсация за обучение составляет до 30 тысяч рублей. Оператором выступает Центр опережающей профессиональной подготовки региона.

Отмечается, что данная социальная помощь является адресной, основная цель которой повышение доходов семьи и обеспечение постоянной занятостью жителей республики.

Напомним, что в своем послании глава Якутии Айсен Николаев в целях поддержки сельских жителей поставил задачу в два раза увеличить объем помощи на ведение личного подсобного хозяйства, то есть до 200 тысяч рублей.

В ближайшее время будут внесены изменения в порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в части увеличения размера выплаты по направлению «ведение личного подсобного хозяйства» со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.