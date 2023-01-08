Повышение зарплат 2023. Бюджетники ликуют

В 2023 году бюджетникам следует ожидать роста зарплаты минимум на 8%. Этот показатель уже заложен в федеральном бюджете на период 2023-2025 годов. Глава Министерства финансов А. Силуанов утверждает, что ускоренными темпами повышаются денежные содержания для работников сферы правоохранительных органов и военнослужащих. Повышение их финансового обеспечения регулярно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.

Что сказал о зарплатах бюджетников В. В. Путин?

Поручение о повышении заработной платы бюджетникам было дано президентом РФ В. Путиным на совещании с правительством. Он отметил, что на данный момент только 10 регионов выполняет целевые показатели по финансовому обеспечению работников государственных органов, причем и они не на все 100%. Президент подытожил, что им необходимо направить дополнительные средства.

На индексацию зарплат бюджетникам в 2023 году планируется выделить не менее 1,006 трлн руб. Эта сумма была предложена после проведения соответствующих расчетов Минфином. Правда, рассчитана она на целых 3 года. В новом году расходы на зарплаты бюджетников вырастут на 104,7 млрд руб., через год – на 359 млрд руб. К концу 2025 года эта цифра должна увеличиться примерно на 541,7 млрд. руб. В порядке убывания наибольшую часть отправят военнослужащим, далее работникам госучреждений федерального уровня, гражданским госслужащим, судьям и прокурорам.

А обязаны ли частные компании индексировать зарплату своих сотрудников хотя бы раз в год? Если это не указано в договоре, то нет. В законодательстве нет четко прописанных механизмов на этот случай, поэтому прогнозировать рост окладов сложно. Но, с другой стороны, индексация зарплат бюджетников обычно сразу же подстегивает и частный бизнес. Некоторые из них начали делать это заранее. Например, уже сейчас сотрудникам «АвтоВАЗа» повысили оклады в среднем на 9%.

Согласно исследованиям, проведенным HeadHunter, лишь 32% частных компаний готовы повысить зарплату своим работникам в следующем году. Речь идет об индексации до 5%.