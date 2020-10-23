Повышение престижа родительства в Якутии

Сегодня поддержка института семьи является приоритетной задачей на государственном уровне. Решению важнейших задач в сфере материнства и детства способствуют стартовавший по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина национальный проект «Демография». В Якутии реализуются и совершенствуются меры социальной поддержки семей с детьми, внедряются новые меры поддержки, направленные на повышение рождаемости.

Семьи с детьми кроме выплат, связанных с пандемией, введённых в этом году, могут получить социальную поддержку в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Так, при рождении (усыновлении) первого ребенка полагается единовременная помощь — 35 320 рублей и ежемесячная денежная выплата в размере 17 660 рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребенка появляется право на региональный материнский капитал, который равен 30% от федерального материнского капитала. При этом, если второй ребенок родился (усыновлен) после 1 января 2020 года, то семье полагается регматкапитал в размере 184 985,1 рублей.

При рождении третьего и последующего ребенка выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 17 660 рублей.

Государственная поддержка семей не ограничивается только выплатами, связанными с рождением детей. В республике успешно реализуется демографический пакет мер, направленный на поддержку рождаемости:

— семьи, родившие (усыновившие) второго ребенка и (или) последующих детей после 1 января 2019 года и проживающие на территории Дальневосточного Федерального округа, имеют право на получение льготного ипотечного кредита (займа) по ставке 5%. Данная мера действует до конца 2022 года;

— при рождении (усыновлении) третьего и (или) последующих детей начиная с 1 января 2019 года семья имеет право на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере не более 450 000 рублей.

— с декабря 2019 года в регионах Дальневосточного Федерального округа начала работать программа «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Дальневосточная ипотека предоставляется молодым семьям, возраст супругов которых не превышает 35 лет, семье, состоящей из одного родителя, возраст которого не превышает 35 лет и ребенка в возрасте до 18 лет, а также гражданину, которому предоставлен «Дальневосточный гектар». Период работы программы «Дальневосточная ипотека» — с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024года.

Кроме того, обеспечение детскими садами, качественным жильем, укрепление института семейных ценностей, повышение престижа родительства являются приоритетными задачами социальной политики в Якутии.