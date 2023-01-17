Повышена грузоподъемность на зимнике Кангалассы – Соттинцы

На основании акта обследования, по приказу Управтодора республики, с 17 января разрешено движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн по ледовому автозимнику «Кангалассы — Соттинцы» автомобильной дороги «Борогон». Технико-эксплуатационное состояние автозимника обеспечивает ООО «СУ-77».

Источник: Сайт управтодор14.рф

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