17.01.2023
19:28
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Якутия

Повышена грузоподъемность на зимнике Кангалассы – Соттинцы

На основании акта обследования, по приказу Управтодора республики, с 17 января разрешено движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн по ледовому автозимнику «Кангалассы — Соттинцы» автомобильной дороги «Борогон».

Технико-эксплуатационное состояние автозимника обеспечивает ООО «СУ-77».

Источник: Сайт управтодор14.рф

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