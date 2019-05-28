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28 мая 2019, 18:40
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Повышение социальной поддержки — приоритетная задача

С момента назначения Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева миновал год. За это время в регионе произошли значительные изменения. Особое внимание глава республики продолжает уделять социальной поддержке и повышению рождаемости.

14 февраля 2019 года он подписал Указ «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)», который устанавливает денежные выплаты при рождении детей c 1 января 2019 года:
1. При рождении или усыновлении первого ребенка семья получит единовременную денежную выплату в 2-кратном размере прожиточного минимума для детей;
2. При рождении или усыновлении второго ребенка – региональный материнский капитал в размере 30% от размера материнского (семейного) капитала;
3. при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трёх лет семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей.

Эти меры стали итогом работы активной работы руководства Якутии на уровне Государственного Совета РФ, по итогам которого были установлены дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке. На эти цели Республика получит субсидию в размере 632 млн рублей.

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года Айсеном Николаевым объявлен Год Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений» в Якутии. С 2019 года в Якутии вступил в силу Закон «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года». На сегодняшний день под действие закона попадают 2646 человек.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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