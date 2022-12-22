Повторно сел за руль выпивши — лишился автомобиля и…

В г. Якутске вынесен приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения с конфискацией транспортного средства марки «Toyota Vista». В суде установлено, что подсудимый, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделав для себя должных выводов, в августе 2022 года вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, ставя под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Его противоправные действия пресечены сотрудниками ГИБДД.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к обязательным работам на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. У осуждённого в доход государства также конфискован автомобиль «Toyota Vista». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.