Повтор концерта «Музыка любимых кинофильмов»!

Дорогие наши слушатели!

По вашим многочисленным просьбам Филармония Якутии повторяет яркую, динамичную программу духового оркестра Lena River Brass — «Музыка любимых кинофильмов»!

Приглашаем еще раз почувствовать удивительную энергетику экрана и потрясающей музыки!

И взрослые, и дети могут не только интересно провести время на этом видео-музыкальном проекте, но и получить море удовольствия и восторга!!

В программе концерта — музыка из популярных кинофильмов: «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Рокки», «Убить Билла», «Звездные войны», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Цыган», «В бой идут одни старики», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

Солисты: Алексей Солдатов, Дмитрий Никифоров-Келлер, Леонид Анциферов, Валентина Готовцева. Дирижер — Павел Васьковский.

Ждем вас 29 мая в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина

Стоимость билетов 500 рублей.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111 ; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98 .

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