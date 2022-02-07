Повреждённый участок газопровода в Якутске полностью заменили

«Сахатранснефтегаз» оперативно устранил повреждение газопровода

6 февраля 2022 года подрядная организация АО «Водоканал» ООО «Техресурс» повторно повредила частный газопровод при проведении земляных работ по укладке водопроводных труб на ул. Чернышевского.

В 12:42 на пульт диспетчера аварийной газовой службы Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» поступил сигнал о снижении давления газа в жилых домах по ул. Чернышевского 5 и 1/3 в результате повреждения газопровода низкого давления. На место инцидента незамедлительно выехали бригада аварийно-диспетчерской службы и ремонтная служба в составе 17 человек и шести единиц техники. Ремонтные работы продолжались до 16.50 часов.



Повреждённый участок газопровода был полностью заменен. Угрозы прекращения газоснабжения жилых домов и предприятий города нет.



АО «Сахатранснефтегаз» настоятельно рекомендует предприятиям перед началом проведения земляных работ согласовывать их с Управлением газораспределительных сетей.



