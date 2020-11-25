Повреждение на теплосетях Сунтара оперативно устранено

Работники Сунтарского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» оперативно восстановили теплоснабжение, прерванное ранним утром 25 ноября в результате повреждения сторонним автотранспортом участка тепловой сети от котельной №8.

По сообщению центральной диспетчерской службы, в 04:22 персонал произвел остановку котельной по причине наезда неустановленного автотранспорта на теплотрассу по улице Советская от котельной №8. Теплоснабжающий источник оснащен тремя котлами на угле, протяженность тепловых сетей от него — 0,8 км. В зоне ограничения оказались потребители пяти многоквартирных и двух частных домов по улицам Советская и Строителей.

После осмотра места происшествия аварийно-восстановительная бригада незамедлительно приступила к устранению повреждений участка трубопровода в подземном исполнении. В 06:50 котельную запустили в работу и подали теплоноситель пяти домам. В 12:24 восстановительные работы полностью завершены, теплом обеспечены два оставшихся дома по адресам: ул. Советская, д. 73 и ул. Строителей, д. 2/1

В аварийно-восстановительных работах принимали участие 12 человек, было задействовано 4 единицы спецтехники. На текущий момент теплоисточник работает в штатном режиме, температура на подаче соответствует норме, температура наружного воздуха – минус 21 градус.