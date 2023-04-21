Повреждение электрокабеля в Губинском округе Якутска

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение большей части потребителей в Губинском округе. В 18:25 ввели в работу линию электропередачи 6 кВ «Л-140 квартал» кроме поврежденного участка. В ходе осмотра бригада установила повреждение кабельной линии 6 кВ «ТП-Дом Культуры-ТП-Водолей». На данный момент в ограничении остаются несколько домов по улице Дзержинского. Бригада энергетиков в составе 4 человек ведут восстановительные работы.

Фото: архив Sakhalife Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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