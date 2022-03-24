Повезло! Студенту вернули крупную сумму, зачисленную им по ошибке на чужую карту

19 марта в якутских соцсетях было опубликовано объявление от 20-летнего студента, который по ошибке пополнил в банкомате Сбербанка чужую карточку на сумму 800 тыс. рублей. Оказалось, что 15 марта клиент банка, стоявший впереди него в очереди в банкомат Сбербанка на ул.Можайского не закончил операцию, а студент после него подошел к банкомату и продолжил операцию по чужому банковскому счету. Он положил 800 тыс руб на чужую карточку. Заметим, что деньги были чужими, которые доверили студенту положить на свою карточку, а затем перевести на нужный счет, пишет телеграм-канал КримЯкутия.

«22 марта студент сообщил нам, что деньги ему вернули. Оказалось, что крупная сумма по ошибке зачислилась на карточку школьницы. Родители девушки, обнаружив ошибочное зачисление денег на счет дочери, обратились в службу безопасности банка. Студент потерял деньги 15 марта, он сразу обратился в полицию и в службу безопасности банка, но, не дождавшись результатов, 19 марта обратился с объявлением в соцсетях, а 22 марта уже получил свои деньги обратно.

Службе безопасности Сбербанка потребовалось несколько дней, чтобы все проверить. Все эти дни юноша находился в полном неведении о судьбе своих денег, пока его 22 марта неожиданно не вызвали в банк и вернули деньги в присутствии школьницы и ее родителей», сообщает t.me/crimyakutiaru