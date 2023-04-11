Повестка будет считаться полученной, если…

Повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Это предполагают поправки о цифровизации воинского учёта. Поправками предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток.

Для уклонистов будут предусмотрены обеспечительные меры, в частности, ограничения на выезд и на вождение.

По словам Картаполова, регионы получат право вводить дополнительные меры, сообщает тгк @interfaxonline

Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в электронном реестре.

В Кремле отреагировали на новости о рассылке повесток через Госуслуги и посоветовали россиянам набраться терпения, потому что России модернизация и цифровизация военного учёта нужна.

«Эта система должна идти в ногу с требованиями времени», — сказал Песков. Законопроект «об электронных повестках» не вызовет панику и волну эмиграции. Документ связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, — прокомментировал Песков.

Но речи о новой волне мобилизации нет, подчеркнули в Кремле. Идёт работа над законопроектом, и возникающие у населения вопросы народные избранники должны разъяснять, сообщает тгк RIA_Kremlinpool.

Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину запрещается выезд из РФ, следует из поправок к законодательству