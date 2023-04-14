Поверья на Пасху: что можно и что нельзя

Пасха в 2023 году приходится на 16 апреля, традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями. С этим праздником связано много примет, причем касаются они разных сфер жизни: по ним можно определить погоду на лето, узнать, какой будет супружеская жизнь и что сулит удачу.

Что можно и нельзя делать на Пасху

Напоминаем, что праздник нужно провести в хорошем настроении, дарить окружающим улыбку и обязательно давать прощение просящему. Еще на Пасху принято подавать милостыню нуждающимся. Помочь им можно небольшой суммой денег или едой, например, хлебом, куличом, крашеными яйцами, пирогами. На Пасху не принято дарить друг другу подарки, а вот поздравлять — можно и нужно. Младший по возрасту должен первым сказать: «Христос Воскресе!» и услышать в ответ: «Воистину Воскресе!», после этого принято трижды расцеловаться в щеки — христосоваться.

Запретов на Пасху немного. Во-первых, нельзя заниматься домашней работой. Во-вторых, запрещены излишества как в еде, так и в праздновании. В этот день нельзя сквернословить, устраивать скандалы и пребывать в унынии. Еще не рекомендуется выбрасывать остатки с праздничного стола в мусор — их следует отдать домашним животным, скоту или птицам. сообщает chita.ru.

Поверья на Пасху

Говорят, что в пасхальную ночь нельзя спать — чтобы не проспать свое счастье, а если под звон колоколов на всенощной службе загадать желание, оно непременно сбудется.

Девушкам советуют умываться водой, в которой лежали освященные пасхальные яйца, таким образом можно сохранить свою красоту и молодость надолго. А чтобы семью оградить от невзгод, нужно на косяке входной двери выжечь крест пасхальной свечой.

Большое количество народных суеверий связано с мечтами о счастливой замужней жизни:

если на Пасху чешется бровь, то скоро произойдет встреча с суженым. Горят губы – к поцелуям и скорой свадьбе;

если одинокой девушке во время праздничного обеда на тарелку села муха, можно ждать скорого предложения руки и сердца;

услышать кукование кукушки на Пасху — к замужеству в этом году;

если на Пасху непогода, лучше не соглашаться на замужество в этот день, оно может быть неудачным.

А еще есть приметы на удачу: