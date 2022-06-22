Поверка или замена счетчика газа. Как избежать переплаты за газ

«Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что с 1 января 2021 года в России истек срок действия постановления Правительства РФ №424 от 2020 года, который объявил мораторий на ограничения поставки газа и прием показаний счетчиков с истекшим сроком поверки в период коронавирусной пандемии. Многие потребители узнают об этом, только когда получают квитанцию с начислением по нормативу, который может значительно превышать обычный платеж за газ.

Для счетчиков газа интервал поверки обычно варьируется в диапазоне 8–12 лет. Универсальных интервалов поверки нет, этот срок отражен в паспорте или нанесен на сам прибор. У потребителя есть три варианта: провести поверку, заменить счетчик или платить по нормативу.

Согласно действующему законодательству, счетчик без поверки не считается исправным.

Прежде всего, необходимо понимать, что такое поверка. Это определенные действия в отношении прибора учета, когда проверяется его комплектность, внешний вид, оцениваются метрологические характеристики. Результатом поверки может быть как признание его пригодным к дальнейшему применению, так и признание непригодным. Если возникает такая ситуация, что счетчик оказывается не годен, то прибор нужно менять на новый. Несоответствие по любому из пунктов методики поверки приводит к браковке, то есть вероятность признания прибора негодным достаточно высока. Зачастую это происходит из-за превышения пределов допустимой погрешности прибора.

К тому же нужно учитывать, что не каждый прибор учета подлежит поверке. Существует регламентированный срок службы счетчика (нужно смотреть паспорт прибора учета). Если срок подходит к концу, то данный прибор подлежит только замене. К демонтажу и монтажу счетчиков может быть допущен только персонал организации, которая проводит техобслуживание газового оборудования.

Услуги по поверке может оказывать только организация с соответствующей областью аккредитации. В городе Якутске поверку бытовых счетчиков газа для населения имеет возможность проводить Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия).

Если паспорт счетчика утерян либо оттиск на приборе не читается, либо показания за потребление не передавались более трех месяцев, необходимо подать заявку на определение даты поверки счетчика, скачав бланк заявления. Заполненную заявку отправлять на электронную почту Управления газораспределительных сетей по адресу ugrs@aostng.ru.

По всем вопросам, связанным с приборами учета газа, можно обращаться в абонентский отдел УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по номерам 46-00-71, 46-00-41, 46-00-30. Единый колл-центр – 319-777.