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Поверхностные воды продолжают загрязнять реки Талая, Якокит и Алдан

В Алданском районе на месте разрыва дамбы продолжаются ликвидационные работы.

15-16 июня 2019 года привлеченными силами администрации Алданского района были  проведены ликвидационные работы в верховьях долины р. Талая на месте разрыва бортовой дамбы руслоотводного канала. 

Как сообщили госинспекторы Алданского комитета ГЭН, основной поток поверхностных вод запущен в руслоотвод, минуя отработанные пространства верхнего полигона.

16 июня при дальнейшем обследовании работы руслоотводного канала  в 3,5-4 км от места верхнего разрыва Алданским комитетом госэконадзора  был выявлен еще один проран со сбросом  большого объёма поверхностного стока реки в нижний отработанный полигон.  В связи с чем, поверхностные воды, проходя через отработанное пространство, размывают илистые  осадки  и  продолжают загрязнять реки Талая, Якокит и Алдан. 

Отметим, для оценки объёмов ликвидационных работ администрация Алданского района 18 июня выехала на место нового разрыва руслоотводного канала.

Источник: Пресс-служба Минэкологии.
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