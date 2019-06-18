Поверхностные воды продолжают загрязнять реки Талая, Якокит и Алдан

В Алданском районе на месте разрыва дамбы продолжаются ликвидационные работы. 15-16 июня 2019 года привлеченными силами администрации Алданского района были проведены ликвидационные работы в верховьях долины р. Талая на месте разрыва бортовой дамбы руслоотводного канала. Как сообщили госинспекторы Алданского комитета ГЭН, основной поток поверхностных вод запущен в руслоотвод, минуя отработанные пространства верхнего полигона. 16 июня при дальнейшем обследовании работы руслоотводного канала в 3,5-4 км от места верхнего разрыва Алданским комитетом госэконадзора был выявлен еще один проран со сбросом большого объёма поверхностного стока реки в нижний отработанный полигон. В связи с чем, поверхностные воды, проходя через отработанное пространство, размывают илистые осадки и продолжают загрязнять реки Талая, Якокит и Алдан. Отметим, для оценки объёмов ликвидационных работ администрация Алданского района 18 июня выехала на место нового разрыва руслоотводного канала. Источник: Пресс-служба Минэкологии.

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