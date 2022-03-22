Повар Николай Габышев удалил из меню одно блюдо, остальные — из местных продуктов

Известный якутский повар Николай Габышев считает, что перемены дают возможность стать лучше: «Санкции дают возможность максимально использовать местные ресурсы и продукты нашей огромной страны. Надеюсь, появятся местные, ещё более качественные продукты! Всё это мы переживем, адаптируемся и станем лучше. Все блюда, включая соусы, готовятся только из местных продуктов. Они никуда не денутся, и по качеству только улучшатся», — уверен Габышев, сообщает тгк Объясняем.Республика саха