Повар из Якутии пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается проект «Битва шефов» – кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказалась 38-летняя Наталья Савинова из Республики Якутия. На кастинг в шоу Наталья принесла десерт с черной смородиной, голубикой и брусникой.

Если повару из Якутии удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Наталье Савиновой из Якутии пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

ПРЕМЬЕРА / телеканал «Пятница» / «Битва шефов» / Константин Ивлев и Ренат Агзамов / 19 декабря в 19:00