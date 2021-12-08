Повар из Якутии клюнула на кредитное предложение и потеряла большую сумму

Жительница г. Алдан, работающая поваром в одной из кампаний, выплачивала ежемесячно 35 тысяч рублей по четырем кредитным договорам. В середине ноября ей поступил звонок с номера +7-991-144-7294. Мужчина представился сотрудником банка «Трансрегионбанк» и предложил оформить еще один кредит на выгодных для неё условиях.

Предложение женщину заинтересовало. Тогда лжесотрудник сказал, что нужно перечислить 4 500 рублей в счет оплаты комиссии по кредитному договору и попросил назвать код из смс-сообщения, что она и сделала. После чего с её карты была списана данная сумма. Далее мошенник убедил оплатить 10 500 рублей за услуги курьера, который привезет документы для подписания договора. Затем женщине пришло смс-сообщение, код из которого она сообщила лжесотруднику, после чего с её карты вновь было списано 10 500 рублей. Примерно через час ей позвонил сотрудник «Трансрегионбанка» «Алексей», который сообщил, что для продолжения оформления кредита на её карте должно быть еще 10 350 рублей. На балансе данной суммы не оказалось, поэтому она заняла деньги у дочери.

Дальше действия повторялись: женщине еще дважды звонил «Алексей», который говорил, что на карте должна быть определенная сумма, заявительница диктовала ему код, после чего с карты еще дважды списывались денежные средства — 13 240 рублей и 11 560 рублей. При этом лжесотрудник заверял её, что все деньги вернутся.

Вечером того же дня с номера +7-991-144-7318 вновь позвонил «Алексей» и сказал женщине, что заёмные средства поступят, если на личном счете должны быть деньги, которые она должна перечислить на указанный им счет. Со слов «Алексея» перечисленная сумма вернется вместе с суммой кредита. В тот момент женщина ничего не заподозрила и выполнила все требования лжесотрудника — перевела на указанный счет несколькими платежами 65 480 рублей. В общей сложности мошенники выманили у потерпевшей более 100 тысяч рублей.