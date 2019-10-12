Потушен пожар в пекарне Мирного

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 октября 2019 г. в 09.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Степана Платонова в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты был виден густой дым. В результате пожара огнем поврежден потолок гаража на площади 9 кв.м. Спасены частный гараж и 2 автомобиля. Предположительная причина несоблюдение парвил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

11 октября 2019 г. в 10.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «НИССАН АД» на улице Чапаева в г. Ленске Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади 3 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электроподогрева автомобиля. Виновное лицо — хозяин, ущерб устанавливается.

11 октября 2019 г. в 17.20 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении по улице Каландаршвили в с. Хатассы ГО «Город Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение через пять минут из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля бесхозного строения на площади 2 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

11 октября 2019 г. в 21.40 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в здании пекарни на улице Индустриальная в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты шел дым из окна 2го этажа пекарни. В результате пожара огнем поврежден деревянный шкаф в раздевалке пекарни на площади 2 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!