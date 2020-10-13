Потрясающий успех АГАТУ!

АГАТУ выиграл 5 медалей на Всероссийской выставке «Золотая осень».

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – главный аграрный форум страны, представляющий передовые достижения агропромышленного комплекса России.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, которые осмотрели виртуальную экспозицию выставки и ознакомились с результатами работы агропромышленных предприятий ряда регионов страны.

Благодаря онлайн-формату выставки, гости и участники мероприятия со всей России смогли принять участие в выставке, представляющей основные достижения в области растениеводства и животноводства, развития сельских территорий, агротуризма, региональных брендов продуктов питания, экспорта продукции АПК, аграрного образования и науки, цифровизации агропромышленного комплекса.

В рамках деловой программы на интернет-площадках прошли более 40 мероприятий, где эксперты и участники обсудили основные направления работы отрасли.

Так, в рамках выставки прошли конкурсы по направлениям, по итогам рассмотрения представленных работ конкурсная комиссия определила победителей. Арктический государственный агротехнологический университет удостоился золотых медалей и дипломами I степени в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» за работу по повышению мясной продуктивности бычков мясного типа в условиях Якутии, а также в номинации «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» за информационно-консультационное обеспечение агропромышленного комплекса.

За подготовку аналитического доклада «Обеспечение населения Арктических улусов социально значимыми продовольственными товарами и проблемы местного производства сельскохозяйственной продукции» и за организацию Международного междисциплинарного семинара «Arctic food security»/ «Продовольственная безопасность Арктики и Севера» университет награжден серебряными медалями. А за учебное пособие «Англо-русский словарь по обработке почвы и почвообрабатывающим машинам» АГАТУ получил бронзовую медаль и диплом III степени.

Выставка традиционно демонстрирует результаты работы отрасли, объединяя сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, предприятия сельхозмашиностроения и химической промышленности, учреждений аграрной науки и образования. Ее проведение способствует укреплению межрегиональных экономических связей, улучшению делового климата в АПК, технической и технологической модернизации отрасли.