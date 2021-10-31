Потрясающе! Погода на 1 ноября

Якутские синоптики опубликовали прогноз погоды по Якутску на ближайшие сутки. Потрясающе, тепло возвращается! Легкое снижение дневной температуры сегодня, 31 октября, до -10-12 градусов завтра обернется новым потеплением. Днем будет всего -3-5 градусов, ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный — 4-9 м/с . Ночью сегодня -10-12.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутское УГМС

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