Потребителям Теплоэнергосервис доступен новый способ оплаты  

Теперь потребителям услуг АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) доступен новый способ оплаты потребленных услуг без комиссии в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, а также в отделениях банка ВТБ. В августе этого года для удобства граждан, имеющих счета в банке ВТБ, АО «Теплоэнергосервис» заключило договор по приему платежей. Как оплатить ЖКХ по QR-коду?

Шаг 1. Зайдите в приложение ВТБ Онлайн. Если вы новый пользователь зайдите в приложение по логину или номеру карты;

Шаг 2. Перейдите в раздел «Платежи». В этом разделе представлены все виды платежей;

Шаг 3. Нажмите на иконку QR-кода. Вы можете отсканировать QR или штрихкод с квитанции и все поля для оплаты заполнятся автоматически;

Шаг 4. Отсканируйте QR-код или выберите его из галереи. Найдите QR-код и наведите камеру телефона на это место;

Шаг 5. Подтвердите платеж. Подтвердите платеж и оплатите услуги ЖКУ в один клик.

Теплоэнергосервис благодарит потребителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги, а должникам рекомендует решить вопросы с задолженностью путем полного погашения или реструктуризации долга, не доводя дело до судебного разбирательства.