Потребителям газа важно вовремя передавать показания счетчика

«Сахатранснефтегаз» настоятельно рекомендует проверить состояние лицевого счета и погасить имеющиеся задолженности за потребленный газ. Это поможет абонентам сохранить комфорт и избежать лишних расходов.

Оплатить за газ и передать показания счетчика удобно через личный кабинет клиента https://lk.aostng.ru/#/lc на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз» https://aostng.ru/, где можно увидеть историю платежей, оформить заявки на услуги онлайн и обратиться к специалистам. При оплате через личный кабинет комиссия не взымается.

Кроме того, для удобства абонентов работает чат-бот – автоматический виртуальный помощник в мессенджерах Telegram и WhatsApp (8924-870-70-09).

Напоминаем, что работает единый колл-центр по номеру 319-777.

Своевременная оплата за газ поможет потребителю избежать лишних расходов по отключению и повторному подключению газоиспользующего оборудования, поскольку оплата этих работ является обязанностью абонента.

В случае, если абонент не предоставил показания счетчика в течение трех месяцев подряд, объем расхода газа определяется в первые три месяца исходя из объема среднемесячного потребления газа, начиная с четвертого месяца – в соответствии с нормативами потребления газа. После этого возобновление определения объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа происходит только после контрольной проверки поставщиком газа по заявке абонента.