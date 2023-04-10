Потребители Сахаэнерго дважды оставались без электроснабжения по вине неосторожных водителей

Энергетики АО «Сахаэнерго» восстановили электроснабжение потребителей сел Суон-Тит Момского улуса и села Тополиное Томпонского района, прерванное в результате неосторожных действий водителей автотранспортных средств.

В минувшие выходные дважды ограничения в подаче электроснабжения потребителей произошли по вине сторонних лиц. Так, в субботу, 8 апреля, в 8:10 произошло отключение ВЛ 6 кВ «Суон-Тит», под ограничение попали потребители одноименного населенного пункта, 2 котельные, 3 тепловых пункта, Центральная районная больница и аэропорт. Работники Момского РЭС, незамедлительно выехавшие на место технологического нарушения, выявили, что неосторожный водитель совершил наезд на опору линии электропередачи. Уже в 10:40 электроснабжение большей части потребителей было восстановлено, под ограничением продолжали оставаться потребители, проживающие в трех частных домах. В 14:45 работы, осложненные порывистым ветром, были завершены в полном объеме.

В тот же день в 20:40 под ограничение электроснабжения попали потребители села Тополиное, водозабор, а также социальные объекты населенного пункта. Уже в 20:55 энергетики ввели в работу дизель-генератор, который взял на себя нагрузку по обеспечению электроснабжением части потребителей. Выехавшая на осмотр линии бригада Оймяконского РЭС выявила падение пяти опор в результате воздействия сторонней крупногабаритной техники. Энергетики незамедлительно приступили к установке временных опор. Для восстановления электроснабжения по постоянной схеме к работам будет привлечена специализированная техника из г. Якутска и п. Оймякон.

В обоих случаях виновники дорожно-транспортных происшествий в охранных зонах энергообъектов установлены.

Энергетики призывают якутян быть бдительными и не совершать опасных маневров вблизи энергообъектов. Помните, что ваши необдуманные действия могут стать причиной перерывов в подаче электроснабжения, а также стоить здоровья и жизни вам и вашим пассажирам.

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