11.01.2023
10:08
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Общество

Потребители ГУП ЖКХ встретили Новый год с призами

Филиал «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» накануне Нового года организовал традиционную акцию для потребителей — физических лиц.

Розыгрыши призов и подарочных сертификатов при участии сторонних наблюдателей состоялись 30 декабря в участках филиала «Коммунтеплосбыт» в 26 районах республики, входящих в зону обслуживания предприятия.

О начале акции было объявлено в начале декабря, ее участниками стали больше 50 тысяч абонентов, оплативших квартплату за декабрь 2022 года и аванс за январь, февраль 2023 года.

Призы разыгрывались по купонам, которые выдали каждому участнику. Об итогах проведения акции можно ознакомиться в участках филиала «Коммунтеплосбыт» по месту жительства.

Уважаемые потребители, поздравляем вас с наступившим новым 2023 годом и напоминаем о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Не копите долги — копите положительные эмоции!

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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