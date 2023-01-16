Потребители газа могут получать квитанции в электронном виде

Управление сбытовой деятельности «Сахатранснефтегаз» сообщает, что начался сбор анкет по переходу на электронные квитанции. Электронная квитанция является законным документом, полным аналогом бумажной квитанции.

По выбору клиента квитанция будет направлена в его личный кабинет, либо на электронную почту. Как отмечают в управлении сбытовой деятельности нефтегазовой компании, преимущества электронной квитанции заключаются в оперативности и удобстве.

Электронная квитанция приходит намного быстрее бумажной, ее невозможно потерять при доставке, есть доступ к квитанции в любое время и в любом месте с прямой ссылкой для оплаты, никто не сможет заглянуть в квитанцию и узнать персональные данные клиента. Также можно получать и оплачивать счета родителей, пожилых родственников и др. Помимо этого, отказываясь от бумажной квитанции, можно внести свою лепту в сохранение окружающей среды.

Анкеты для перехода на электронные квитанции принимаются в Службе Единого окна на Петра Алексеева, 64.

Режим работы кассы с 8:00 до 18:00 без перерыва с понедельника по субботу.

Для получения более подробной информации необходимо позвонить в колл-центр Службы «Единое окно» по номеру 319-777.

Режим работы Единого окна: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Адрес электронной почты приемной УСД АО «Сахатранснефтегаз»: usd@aostng.ru

Дополнительная информация по видам услуг на сайте АО «Сахатранснефтегаз» по ссылке https://aostng.ru/.