Форменный потоп в здании аэропорта Якутска!

В аэропорту Якутска прохудилась крыша, что доказал первый же серьезный ливень. В итоге с потолка течет как из ведра, в здании подставляют ведра и тряпки, разливаются ручьи и озера, что беспощадно показал телеграм-канал DPSYKT.14

Ну и бесхозяйственность! А все осенние дожди еще впереди.

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