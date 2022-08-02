02.08.2022
17:08
802

Происшествия

Форменный потоп в здании аэропорта Якутска!

В аэропорту Якутска прохудилась крыша, что доказал первый же серьезный ливень. В итоге с потолка течет как из ведра, в здании подставляют ведра и тряпки, разливаются ручьи и озера, что беспощадно показал телеграм-канал DPSYKT.14

Ну и бесхозяйственность! А все осенние дожди еще впереди.

https://t.me/+HdfXOnDbxrdlMzMy

Фото: DPSYKT.14
Источник: DPSYKT.14
Один комментарий на «Форменный потоп в здании аэропорта Якутска!»
  1. Роман 02.08.2022 17:32

    Новые технологии не для нашего климата. Что будет с ипотечными домами в скором времени. Там не только «новые технологии», но и халтура

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх