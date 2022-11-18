Потомственный танцор проводит творческий вечер

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия)» им. С.А. Зверева-Кыыл Уола 20 ноября 2022 г. в 18.00 ч. на сцене Культурного центра «Сергеляхские огни» СВФУ им. М.К.Аммосова проводит творческий вечер «ӨБҮГЭ ТЫЫНА» отличника культуры Республики Саха (Якутия), Стипендиата премии Департамента культуры МО “Кобяйский улус (район)” артиста балета, хореографа Харлампьева Дьулустана Дмитрьевича. Свой первый творческий вечер Дьулустан Дмитрьевич приурочил к Году культурного наследия народов России, 100-летия основания Якутской АССР и Году Матери в Республике Саха (Якутия).

Дьулустан Харлампьев является потомственным танцором. С детства воспитывался в мире музыки и танца, занимался спортом. Родители Александра Николаевна и Дмитрий Григорьевич Харлампьевы свою творческую деятельность начали артистами балета с легендарного Государственного Ансамбля танца Якутии. В данное время успешно работают преподавателями хореографии в Кобяйской детской школе искусств им. З. К. Степанова.

Дьулустан за время учебы в средней школе занимался в хореографическом отделении Кобяйской ДШИ (1992-1998). Был активным участником ансамбля «Тэлээрис». В составе ансамбле стал лауреатом республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда» (1998, 2001), международного фестиваля детского творчества «Золотая Амфора» — Греция (2001), дипломантом республиканского конкурса «Танцуют дети столицы» (2000). В 2002 г. окончил Кобяйскую среднюю школу и поступил в отделение хореографии Якутского колледжа культуры и искусств, который с успехом окончил в 2005 г. квалификацией: «руководитель хореографического коллектива, преподаватель по специальности «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество».

С сентября 2005 г. по настоящее время Дьулустан работает артистом балета в Национальном театре танца. Он — ответственный, трудолюбивый, талантливый, многогранный артист, замечательный семьянин.

За время творческой деятельности на профессиональной сцене исполняет: «Чохчоохой», дуэт «Лебедь и лебедка», «Олень и оленевод», «Приветственный», молодежный «Уличные танцы», «Богатырь и орёл», «Хотойго сүгүрүйүү», «Северные картинки», соло в танце «Тыын тэтимэ», «Башкирский танец», «Цыганский танец», «Степ», Юноши — «Узоры» С.А. Зверева-Кыыл Уола, «Скачки». Создал образ Кузнеца Кудай Бахсы в I части «Айыы аймаҕа» (Срединный мир) Н. Петрова, Хорумньу Хаан во II части «Үөдэн түгэҕэ» (Нижний мир) П. Ивановой, Муус Кудулу и Циклоп – «Үөhээ дойду дохсуннара» (Воители Верхнего мира) в III части в трилогии—олонхо «Бэрт Хара» В. Ксенофонтова в постановке заслуженного деятеля искусств РС (Я), Старый шаман, Безголовый и Горбатый – «Бохсуруйуу» («Изгнание злого духа») В. Ксенофонтова, Старшего брата в спектакле «Легенда о северной звезде», Өрөгөчөй – «Ньырбакаан», Муус Субуйдаан – «Куллустай Бэргэн», Шаман – «Киһи» и мн.др.

Харлампьев Д.Д. не только исполнитель танцев, но еще занимается постановкой танцев. Как хореограф–постановщик успешно работал в крупных республиканских спортивных и культурных мероприятиях: в Спортивных Играх народов Республики Саха (Якутия) проведенных в с. Намцы-2014, Амге-2019, Борогонцы-2022, на Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Верхневилюйске–2017, Бердигестях-2021, на ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ -2012, посвященного 380-летию со дня основания г. Якутска и вхождения в состав Российского государства, 2016, 2017, 2018, «Ысыах Туймаады-2022», посвященный 100-летию образования Якутской АССР, 200-летию создания первого представительного органа г. Якутска, 390-летию со дня основания г. Якутска, 25-летию «Ысыах Туймаады», на «ЫСЫАХ ОЛОНХО-2014» в местности «Орто Дойду» Хангаласского улуса, на Днях Республики Саха (Я) проведенного в Москве в 2017 г.

Является патриотом своего родного улуса. Своим творчеством ознакомил земляков во время гастролей коллектива в Кобяйском улусе в 2020 г. В 2022 г. работал хореографом–постановщиком юбилейного Ысыаха малой родины.

Творческая деятельность Дьулустана как хореографа-постановщика за участие в подготовке и проведению многих республиканских спортивных и культурных мероприятий высоко оценены и отмечены Благодарственными письмами Оргкомитетов Спортивных Игр народов Республики Саха (Якутия), Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», «ЫСЫАХ ОЛОНХО-2014», Администраций ГО «г.Якутск», Амгинского, Намского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Хангаласского, Кобяйского улусов, Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) за активное участие в организации и проведении культурной программы Дней Якутии в Москве, посвященных 385-летию вхождения в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) -2017 г.

В составе Национального театра танца Республики Саха (Якутия) принимал участие в гастролях Москве и Санкт-Петербурге (2008,2009, 2015, 2022). Также, достойно представлял профессиональное танцевальное искусство народов Якутии в международных фестивалях в Бельгии-2011, Франции-2011, Турции — 2013, 2014.

В Год культурного наследия народов России и 100-летия основания Якутской АССР в составе театра принимал участие на гастролях включенного во Всероссийском гастрольном плане Министерства культуры Российской Федерации «МЫ РОССИЯ», где представил Театр этнобалет «Дети Белого Солнца» Рашида Калимуллина в Российском академическом Молодежном театре (Москва) и Эрмитажном театре (Санкт-Петербург) и гала-концерт «Благословение Земли Олонхо» в городах Зеленоград, Серпухов Московской области и п. Понтонное, Металлострой, г. Пушкин Ленинградской области.

Дьулустан Харлампьев – активный участник общественной жизни театра. Ежегодная Спартакиада Рескома профсоюза работников культуры не проходит без его участия. Член профсоюзной организации театра, ответственный за спортивный сектор. Благодаря его слаженной работе, команда театра не раз завоевала призовые места в республиканской Спартакиаде профсоюза работников культуры по легкой атлетике, волейболу.

За вклад в развитие профессионального танцевального искусства, за активное участие в общественной жизни театра Дьулустану в 2015 г. присвоен почетный знак Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)».

Дьулустан Дмитрьевич человек целеустремленный. В 2014 г. получил высшее образование в АГИИК, с квалификацией «хореограф, педагог самодеятельных коллективов». С 2020 г. учится в Якутском колледже культуры и искусств им. А.Д.Макаровой в отделении «Режиссер–постановщик культурно-массовых мероприятий». В данное время по совместительству работает руководителем молодежного танцевального ансамбля «Умсан» в Культурном центре «Сергеляхские огни» СВФУ им. М. К. Аммосова.

Пожелаем Дьулустану яркого, динамичного, зрелищного творческого вечера, крепкого здоровья, счастья в семье и счастья в призвании!