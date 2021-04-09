Потомок выдающегося якутянина посетил Пушкинку

Потомок выдающегося библиографа-краеведа Сибири, зачинателя библиотечного и музейного дела в Якутии Николая Николаевича Грибановского Никита Пермяков приехал в Якутию впервые.

Никита Сергеевич в Национальной библиотеке познакомился с историей библиотеки, с трудами своего известного прадеда.

Справка:

Николай Грибановский родился 5(17) сентября 1880 года в городе Охотске Приморской области в семье врача. До Октябрьской революции работал в Якутском областном управлении и окружном суде, занимая рядовые должности. Уже тогда, примерно в 1909 году, у него появился интерес к якутоведческой литературе, и он увлекся сбором книг, брошюр, журналов и газет как центральных, так и местных, освещающих разнообразные стороны жизни Якутии.

В 1914 году был избран правителем дел Якутского отдела Императорского Русского географического общества (ЯОРГИО). Был редактором журнала «Известия ЯОРГИО», где увидела свет его первая библиографическая работа «Материалы для библиографии Якутской области за 1914-1915 годы».

В 1928-1929 годах занимал пост директора Якутской государственной национальной библиотеки.

В 1932-1935 годах работал научным сотрудником Госплана республики, библиографом Якутского издательства, старшим библиографом Якутской государственной центральной библиотеки. С 1939 года до самой смерти – библиограф библиотеки АН СССР.

Являлся активным членом краеведческих обществ по изучению Якутского края: общества изучения Сибири и улучшения быта (1908-1913), Якутского отдела императорского русского географического общества (1913-1922), краевого географического общества (1922-1924), ЯОРГО (1924-1930), научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ» (1925-1930), общества изучения ЯАССР (1930-1937). Он также являлся участником Якутской экспедиции АН СССР (1925-1930), членом библиотечной и музейной подкомиссий Комиссии АН СССР по изучению Якутской АССР (КЯР), научным сотрудником якутской секции Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС) (1930-1934), его внештатным членом (1935-1942) и членом Ленинградского бюро научной секции АН СССР (1935-1942).

Умер 17 января 1942 года в блокадном Ленинграде.