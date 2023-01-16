Потомку государевых ямщиков Татьяне Филипповой – 95 лет

16 января 2023 г. состоялось торжество в честь 95-летия Почетного старейшины Якутии, ветерана тыла, ветерана труда, вдовы участника ВОВ, Почетного потомка государевых ямщиков Татьяны Филипповой. Чествование прошло в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, где Татьяна Митрофановна проводит большое количество своего свободного времени. И Дом дружбы стал для нее действительно родным домом.

Татьяна Митрофановна потомок государевых ямщиков Тит – Арынской почтовой станции Иркутско – Якутского почтового тракта. Была участницей народного самодеятельного коллектива «Реченька» села Синск Хангаласского района, а в настоящее время яркая, активная участница ансамбля «Ямские бубенцы», хранителей старорусских песен ямщицкого тракта, плясунья и частушечница.

Мама 9 детей и заботливая бабушка 15 внуков, 26 правнуков и трех праправнуков! На торжестве присутствовали дети Филипповой: Раиса Платоновна Петрова, Николай Платонович Слепцов, Александра Платоновна Чукавкина, Маргарита Платоновна Бурдуковская, Людмила Дмитриевна Иванова, Наталья Дмитриевна Гоголева.

Теплые слова поздравлений Татьяне Митрофановне сказали Антонида Николаевна Корякина, генеральный директор ДДН им. А.Е. Кулаковского; Теплякова Елена Юрьевна, заместитель министра труда и социального развития РС(Я); Васильева Мария Степановна, ведущий специалист Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я); Прасковья Петровна Борисова, председатель якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».

А также Иннокентий Николаевич Аммосов, заместитель Председателя Совета Старейшин РС(Я); Юрий Юрьевич Никифоров, заместитель главы по социальным вопросам МО «Хангаласский улус»; Айдан Никифорович Леверьев, глава МО «Синский наслег» Хангаласского улуса; Маргарита Владимировна Кузьмина, представитель Тит — Арынского наслега Хангаласского улуса, член общественного движения «Матери России», Кулагин Василий Алексеевич Кулагин, заместитель председателя общественной организации РС(Я) «Потомки государевых ямщиков».

95 лет, прожитых Татьяной Митрофановной — это истинное богатство, исчисляемое не деньгами и прочими материальными ценностями, а ее добрыми и благородными поступками. Желаем юбиляру многая и благая лета, здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии.