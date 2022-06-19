19.06.2022
10:51
196
Якутия
Потомки Максима Аммосова приехали в Якутию
Приехали: сын и невестка Лены Максимовны Аммосовой — Максим и Мария Аммосовы, праправнуки Максима Кировича Людмила Аммосова и Лев Васильев.
В путешествии потомки великого сына народа саха посетят село Хатырык Намского улуса, местность Аччыгый Арыы, где родился Максим Кирович.
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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