19.06.2022
10:51
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Якутия

Потомки Максима Аммосова приехали в Якутию

Приехали: сын и невестка Лены Максимовны Аммосовой — Максим и Мария Аммосовы, праправнуки Максима Кировича Людмила Аммосова и Лев Васильев.

В путешествии потомки великого сына народа саха посетят село Хатырык Намского улуса, местность Аччыгый Арыы, где родился Максим Кирович.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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