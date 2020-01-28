Потомки бедуинов посетили Кисилээх и почувствовали на себе температуру -69,9С

Верхоянский Полюс холода принял арабских туристов, прибывших из Саудовской Аравии. Они не побоялись лютых холодов, которые в эти дни установились в Верхоянье. Термометр показывает -69,9 градусов. Об этом рассказывает предприниматель, директор ООО «Арктика» Владимир ЧИРИКОВ.

Зимняя верхоянская сказка о путешествии арабских туристов благополучно заканчивается. Впечатлений у потомственных кочевников из арабских песчаных пустынь выше головы от посещения Полюса холода – города Верхоянска и райцентра – поселка Батагай.

Я познакомился с проводником-переводчиком группы из Саудовской Аравии Василием КУВШИНОВЫМ в Якутске, когда они проживали в гостинично-ресторанном комплексе «Ренабо». Он рассказал, что арабы три года наблюдали за самой низкой температурой на планете и выбрали г. Верхоянск – как самое холодное место в мире. Цель поездки — посещение всемирно признанного центра холода — Полюса холода в Верхоянске и на себе почувствовать, что такое пронизывающий до мозга и костей мороз.

Арабские туристы никогда не забудут, как они шли с заместителем мэра г. Верхоянска Михаилом ИГНАТЬЕВЫМ пешком 2 км до знаменитой Верхоянской метеостанции. Ей исполнилась 150 лет со дня её основания бароном Майделем по указу царского правительства в далеком 1869 году.

В Верхоянской метеостанции специалисты удивились, что показания их мобильного германского термометра почти совпали с показаниями гидрометеостанции: -55.1 в тот час. По пути в г. Верхоянск путешественники заехали в кумысолечебницу «Харысхал» и там поймали еще более низкую температуру -69,4С.

В Батагае и Бетенкесе на своем термометре они зарегистрировали -58 и 57,8 соответственно. Дети арабской пустыни испытали на себе, что такое 70-тиградусный якутский мороз и воочию познакомились и увидели, как люди живут и работают в таких условиях.

Несмотря на холодные дни, в батагайском клубе шли жаркие конкурсные смотры сельских драматических театров и эстрадной песни. Гости от концертов пришли в восторг, с воодушевлением рассказывали об «очень красивых девушках в национальной одежде». Профессиональные почтовики, они посетили местное Батагайское отделение «Почты России» и интересовались, каким образом осуществляется доставка почты, посылок в таких экстремальных условиях.

Все эти четыре дня потомков бедуинов по-матерински опекала администратор гостевого дома «Кисилээх» Надежда ИГНАТЬЕВА. Посланники жаркой арабской пустыни разожгли огонь возле кисилэхских статуй, кормили огонь и поклонялись святым каменным изваяниям, облачившись в свои национальные одеяния…

Сегодня сыны Саудовской Аравии прилетят в Якутск, и поделятся своими впечатлениями о посещении Якутии с журналистами и телевизионщиками г. Якутска.