Потомка государевых ямщиков наградили в Якутии

Татьяне Филипповой вручен почетный знак «За вклад в развитие семейной политики»

16 января в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялось торжество в честь 95-летия Почетного старейшины Якутии, ветерана тыла, труда, вдовы участника ВОВ, Почетного потомка государевых ямщиков Татьяны Филипповой. Ей вручен почетный знак «За вклад в развитие семейной политики»

Татьяна Митрофановна потомок государевых ямщиков Тит-Арынской почтовой станции Иркутско-Якутского почтового тракта. Была участницей народного самодеятельного коллектива «Реченька» села Синск Хангаласского района, а в настоящее время яркая участница ансамбля «Ямские бубенцы», хранителей старорусских песен ямщицкого тракта, плясунья и частушечница. Несмотря на свой почетный возраст она продолжает вести активный образ жизни – успевает и на концертах выступить, и вести дела по хозяйству.

Татьяна Митрофановна яркий пример многодетной матери – труженницы, успешно совмещающей материнский труд, работу и любимое творчество.

Заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова поблагодарила Татьяну Митрофановну – многодетную маму, бабушку, пра и прапрабабушку, за бесценный вклад в демографическую политику, за сохранение и передачу традиционных семейных ценностей, достойное воспитание детей и внуков, пожелала ей крепчайшего здоровья, бодрости духа, активного долголетия и еще долгие годы дарить счастье для своих родных и близких.