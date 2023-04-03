Потом такоое началось… Появились какие-то непонятные подружки с силиконовыми вставками

Нужны ли коучи, разбивающие семьи?

В редакцию Aartyk.Ru обратился мужчина с жалобой на известного коуча: “После ее тренингов мы с женой на грани развода”, – говорит мужчина. Он наотрез отказался называть публично свое имя, так как, по его мнению, “таких пар много”.

Что же произошло в семье К.?

– Я родился и вырос в многодетной семье. Жена тоже из такой же семьи, казалось, что мы друг друга понимаем с полуслова. Наш дом всегда был полон родственников и с ее стороны, и с моей. Я даже построил дом с учетом гостей, хотя в то время у нас был только один ребенок. Строили всем миром, у нас в семье так заведено – помогать друг другу. Родители приучили. Со стороны жены тоже помогали, в основном, деньгами, скидывались, кто сколько может. Казалось бы, живи да радуйся.

После рождения второго ребенка жена изменилась. Сначала ее начал раздражать непрекращающийся поток гостей. В принципе, я ее понимал, готовка, стирка, дети – все было в основном на ней. Со своей стороны, я начал, вернее, попытался урегулировать численность гостей. Некоторые поняли, с некоторыми чуть не поругался, отношения подпортил.

Надо сказать, что я работал, как вол, без выходных, нередко задерживался допоздна. В материальном плане моя семья ни в чем не нуждалась. Ира жаловалась, что я не уделяю внимание детям и ей. Я честно пытался без эмоций объяснить ей, что у меня частный бизнес. Пока работается, надо работать, делается, надо делать, иначе можем остаться и без ничего. Чтобы как-то ее развлечь от домашних хлопот и детей, посоветовал записаться куда-нибудь, например, в тренажерку.

Потом только узнал, оказывается, это слово “тренажерка” ее взбесило. Жене показалось, что я недоволен ее фигурой и стал к ней равнодушен из-за этого. У меня и в мыслях не было в чем-либо упрекнуть ее! Я ее люблю такой, какая она есть, хоть худой, хоть толстой – мне неважно, важно ее присутствие в моей жизни. Потом она записалась к этой… Сначала она успокоилась. Я был рад за нее. Конфликты на пустом месте начали исчезать. Потом такоое началось…

Видите ли, жене стало нужно “личное пространство”. Спальни отдельно, праздники отдельно, все отдельно. Появились какие-то непонятные подружки с силиконовыми вставками. Запудрили жене мозги. То тренировки, то тренинги, то тусовки, то поездки. Все хозяйство, дом, дети под присмотром какой-то тетки. А я как “мужлан, не ценящий истинную женщину”, остался сам с собой. Что интересно, весь ее “личностный рост” финансируется “мужланом”, т.е. мной. Деньги на карту не положил – “мужлан в квадрате”.

…Ни поговорить, ни посидеть, ни болтать обо всем и ни о чем больше не с кем. Семья рушится. У нее свои интересы, у меня работа. Дети и те становятся чужими. Как вернуть жену в дом, в семью? Может, кто сталкивался или уже столкнулся с этим?