Заблудившийся во второй раз оленевод из Верхоянья страдает нарушениями памяти

Оленевода Егора Кривошапкина, который заблудился в Верхоянском районе еще в августе, вчера, 27 октября, вертолетом доставили в Батагай, поместили в центральную районную больницу. За ним ухаживает его родная сестра Светлана Кривошапкина. Женщина рассказала корреспонденту ЯкутияDaily о его состоянии, а также об обстоятельствах того, как он потерялся во второй раз:

— Брат чувствует себя неплохо. Врачи его состояние оценивают как удовлетворительное, он нормально разговаривает, ходит. Сейчас готовлю ему домашнюю еду, его любимые блюда. Егор рассказал, что заблудился, потому что у него путается сознание. Когда он пошел в соседнее стадо, что-то случилось с памятью, он обнаружил в какой-то миг, что сидит под деревом, а кругом идёт сильный дождь. Не мог понять, где очутился, и пошёл искать знакомые места. Это случалось с ним несколько раз, и каждый раз он оказывался в незнакомом месте. Когда его несколько дней назад нашел Геннадий Неустроев, Егор был в бреду. Сейчас у него сознание ясное. Брат говорит, что ему стало лучше, когда понял, что вышел на людей. До момента, пока его не доставили в Батагай, люди приходили к нему каждый день, приносили еду, одежду. Медики, опасаясь за его здоровье, выделили мне койку в больнице, велев не спускать с него глаз. После того как Егор заблудился на такой длительный срок уже второй раз в жизни, он зарекается, что больше не пойдет работать в стадо, — рассказала Светлана. Напомним, два года назад оленевод уже пропадал в Усть-Янском районе: вышел прогуляться до реки и заблудился. Его тогда нашли через два месяца. Он смог выжить практически без пищи и воды. В этот раз по счастливой случайности он нашел склад советских времен с просроченными консервами.