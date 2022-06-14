Потерялся оленевод в Нижнеколымском районе

Пропал 47-летний Валерий Егоров в Нижнеколымском районе. В марте он устроился оленеводом в общину «Турваургин» (с. Колымское). 31 мая мужчина ушел на дежурство и не вернулся. Супруга сообщила «ЯВ», что поиски ведутся только наземным путем, один раз вертолет вылетал на облет и все. тгк @yakutsk_vecherniy