14.06.2022
21:28
49

Происшествия

Потерялся оленевод в Нижнеколымском районе

Пропал 47-летний Валерий Егоров в Нижнеколымском районе. В марте он устроился оленеводом в общину «Турваургин» (с. Колымское). 31 мая мужчина ушел на дежурство и не вернулся. Супруга сообщила «ЯВ», что поиски ведутся только наземным путем, один раз вертолет вылетал на облет и все. тгк @yakutsk_vecherniy

Фото: тгк @yakutsk_vecherniy
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy

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