Потерялся дядя известной певицы

Популярная якутская певица Александра Старостина объявила о розыске своего родственника на своей странице в Instagram. По словам певицы, 17 августа ее дядя Иннокентий Егорович Старостин, отправившись по ягоды в местность в 9 км от поселка Хара Алдан в Таттинском районе, заблудился. Ему 65 лет, инвалид 2-ой группы. «До5оттор, улахан кердеьуулээх суруйабын🙏🏼🙏🏼🙏🏼. 17.08.2019 Убайым Иннокентий Егорович Старостин Хара Алданна (Таатта), беhуелэктэн 9 км тэйиччи «Бутэй иьэ» диэн сиргэ сир астыы сылдьан мунна🥺. 65 саастаах, 2 группалаах инбэлиит. Нэьилиэк дьоно кердууллэр, алта киьилээх ыттаах, квадрокоптердаах МЧС группата 2с кунун кердуу сылдьар да, кесте илик🥺 Ба5ар сир асчыттар, булчуттар ал5ас тыа5а керсуеххут дуу диэн эрэл кыымнаах суруйабын…», — пишет Александра. Певица просит сообщить любую информацию по телефонам: 89142326060, 89679123633, 89640770463.



Фото: Александра Старостина Источник: SAKHALIFE.RU.

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