Потерялся бывший сотрудник медиагруппы «Ситим»

Разыскивается без вести пропавший ПОТАПОВ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 09.04.1991г.р., который 30.07.2019 примерно в 22ч уехал с адреса Автодорожная 40 на автомашине тойота филдер серебристого цвета с госномерами А923НН 14рег и по настоящее время его местонахождение неизвестно, при получении какой либо информации звонить по номерам 89999491252 или 8968152-39-13

Источник: ООО "Ситим-медиа".

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