Потерпевший якутянин сообщил, что познакомился с цыганкой

Следственным отделом ОМВД России по Олекминскому району завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 38-летней уроженки Волгоградской области, которая обвиняется в краже денежных средств с банковского счета пенсионера. Общий ущерб составил 770 тысяч рублей.

В начале текущего года в полицию обратился 60-летний житель города Олекминск. Мужчина сообщил, что с его банковской карты списаны все его сбережения и рассказал, что познакомился с цыганкой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение женщины и задержали ее в городе Уссурийск.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемая весной этого года гостила у мужчины и брала у него в долг новые женские унты, пообещав позже вернуть 12 000 рублей. Под предлогом возврата долга за унты, она узнала у него данные паспорта, реквизиты банковской карты, ее трехзначный код и одноразовый пароль операции для подтверждения регистрации нового пользователя в приложении банка. Получив доступ к счетам потерпевшего, обвиняемая перевела 770 тысяч рублей на банковский счет знакомых, после чего попросила их обналичить деньги.

Через несколько дней она попыталась похитить оставшиеся на счету 40 тысяч рублей, но ей не удалось перечислить деньги, так как операция была пресечена банком.

На похищенные деньги злоумышленница приобрела автомобиль, а часть истратила по своему усмотрению.

Обвиняемая признала свою вину и полностью возместила ущерб.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.