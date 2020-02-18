Потерпевшая хотела успеть на автобус — ГИБДД

Вчера якутские автомобилисты сбили трех пешеходов.

Так, утром понедельника, около 10 часов, в медучреждение г. Якутска с автотравмой обратилась женщина 1982 г.р.

По предварительным данным, около 9 часов утра, водитель 1995 г.р., управляя автомобилем «Тойота Карина», на регулируемом пешеходном переходе ул. Жорницкого и Строителей совершил наезд на женщину.

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В результате ДТП она получила ушибы плеча и тазобедренного сустава, назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения водителя следует, что он, следуя по ул. Жорницкого в сторону ул. Рыдзинского, хотел завершить маневр на желтый сигнал светофора. Пешехода заметил в последний момент, наезда избежать не получилось.

В ходе проверки установлено, что водитель не употреблял спиртные напитки, был трезв.

Следующий наезд произошел около 13 часов на 9 км. Покровского тракта г.Якутска, где автоледи 1995 г.р., управляя автомобилем «Тойота Прогресс», следуя по Покровскому тракту в сторону с. Хатассы, возле дома №100 Покровского тракта, совершила наезд на девушку 2001 г.р., которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

В результате наезда пешеход-девушка была госпитализирована в больницу с переломами костей таза.

Со слов потерпевшей следует, что она хотела успеть на автобус.

Автоледи поясняет, что неожиданно возле магазина на дорогу выбежала девушка, меры экстренного торможения не дали ей избежать наезда.

Около 15 часов дня водитель 1957 г.р., управляя автомобилем «Тойота Пробокс», во дворовой территории дома №26/1 по ул. Кузьмина, при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра, и совершил наезд на женщину 1995г.р.

В результате ДТП женщина получила сотрясение головного мозга и ушибы, назначено амбулаторное лечение.

Медицинское освидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

