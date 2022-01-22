Потеплело: Народный синоптик Тускул из проруби известил, что весна на подходе!

Якутский народный синоптик Тускул искупался в проруби, объявил, что вода уже потеплела, а значит, в Якутии уже скоро весна!

Другой синоптик научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. Отметив, что данная аномалия нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.

По словам метеоролога, по северному побережью европейской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны, а такой длительный процесс наблюдается редко.

Температурная аномалия в Сибири и на западе Якутии до конца января будет достигать 20 градусов. Подобное явление наблюдалось зимой 2019-2020 годов. «Не скажу, что это становится нормой, но перенос зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться чаще», — отметил Вильфанд.