Потенциал Жатайской судоверфи представлен зарубежным инвесторам

17 ноября в рамках визита во Владивосток председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО рассмотрел вопросы сотрудничества по реализации комплексного инвестиционного проекта «Жатайская судоверфь», сообщается на сайте Постоянного представительства Якутии по ДФО.

В офисе постпредства прошла рабочая встреча с представителями корейских компаний: президентом компании KEM Co., Ltd. г-на Ким Бюнг Гю и советником представительства Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе г-на Хо Мёнг Вун.

Также в формате ВКС прошла встреча с представителями Ассоциации развития промышленности Китая за рубежом (CODA) во главе с председателем г-ном Хэ Чжэнвэй и сотрудниками Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) во главе с директором зарубежного департамента Девятого проектно-исследовательского института г-ном Ван Суй.

Директор АО «Жатайская судоверфь» Пётр Накул презентовал комплексный инвестиционный проект высокотехнологичной Жатайской судоверфи, который реализуется при поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России в рамках госпрограммы РФ «Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений».

Строительство судоверфи позволит выполнить мероприятия по возобновлению судостроения и обновлению флота Ленского бассейна в целях обеспечения гарантированного северного завоза и развития инфраструктуры арктической зоны республики.

В ходе рабочей встречи обсуждены вопросы обмена опытом в вопросах судостроения и поставки высокотехнологичного импортного оборудования судоверфи.

Напомним, что при выходе на проектную мощность Жатайская судоверфь должна стать ключевым инструментом для решения задачи по обновлению речного флота Ленского бассейна. На объекте ежегодно будут строить до 10 речных судов.