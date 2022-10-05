Посылку с наркотиками отправили в Якутск

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Приморского края. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.228.1 и ч.3 ст.30–ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств и покушение на их незаконный сбыт, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в период с февраля 2021 года по март 2022 года, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами по сети Интернет, поставлявшими им наркотики, направили почтовой связью из Белгорода в Якутск партию наркотического средства типа «спайс» весом более 3 кг.

Впоследствии, прибыв в Якутск из Приморского края и получив в почтовом отделении посылку, они предприняли попытку сбыть наркотики на территории столицы региона путем оборудования тайников с закладками, однако сбыть их не успели ввиду задержания сотрудниками полиции. Партия наркотиков в особо крупном размере изъята.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по РС(Я).

За совершение данных преступлений действующее законодательство предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В отношении неустановленных поставщиков наркотических средств, действовавших в сети Интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.