11.01.2023
22:15
140

Якутия

Посылки с родины доставлены бойцам из Якутии

Очередная партия груза для дооснащения военнослужащих из Якутии доставлена в зону проведения специальной военной операции на Запорожском направлении.

По словам представителя Донецкого опорного пункта республики, вместе со снаряжением доставлены продуктовые наборы, республиканские издания, в том числе новое специализированное печатное издания «Якутский Zащитник» и сборник стихов якутских авторов.

«Якутские газеты и журналы пользуются большой популярностью среди солдат. Они с большим интересом читают новости, статьи и благодарят инициаторов акции», – отметил боец опорного пункта республики в ДНР.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх