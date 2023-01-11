Посылки с родины доставлены бойцам из Якутии

Очередная партия груза для дооснащения военнослужащих из Якутии доставлена в зону проведения специальной военной операции на Запорожском направлении. По словам представителя Донецкого опорного пункта республики, вместе со снаряжением доставлены продуктовые наборы, республиканские издания, в том числе новое специализированное печатное издания «Якутский Zащитник» и сборник стихов якутских авторов. «Якутские газеты и журналы пользуются большой популярностью среди солдат. Они с большим интересом читают новости, статьи и благодарят инициаторов акции», – отметил боец опорного пункта республики в ДНР.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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