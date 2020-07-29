Поступление онлайн: в СибГМУ продолжается приемная кампания-2020

С 19 июня в Сибирском государственном медицинском университете начался прием документов абитуриентов. На протяжении пяти лет СибГМУ сохраняет лидерские позиции по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. В новом учебном году на бюджетные места смогут поступить сразу 814 абитуриентов.

«В частности, до 320 увеличилось количество бюджетных мест на специальность «Лечебное дело», это абсолютный рекорд за все время существования университета. Большое количество бюджетных мест и возможность целевого обучения существенно увеличивает шансы абитуриентов на поступление», — отметила ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Кроме того, в 2020 в СибГМУ впервые появилась возможность поквартальной оплаты обучения и возможности снизить стоимость обучения для тех абитуриентов, кто поступает в вуз на договорной основе.

«Размер стоимости будет зависеть от набранных баллов по результатам ЕГЭ/вступительных испытаний и индивидуальных достижений. Например, при поступлении на специальность «Лечебное дело» с суммой баллов более 210 стоимость обучения составит 143 870 рублей, тогда как полная стоимость – 205 530 рублей», — комментирует Кобякова.

В рамках текущей приемной кампании не запланированы выездные комиссии в другие страны и города России. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Впрочем, представители СибГМУ регулярно проводят вебинары для абитуриентов в образовательных центрах вуза. Еженедельные прямые эфиры запланированы и будут проводиться в течение всей приемной кампании в Instagram-аккаунте СибГМУ.

Подать документы на поступление можно по почте и в личном кабинете электронной информационной системы. Каждый год в СибГМУ подают заявление более 7 000 абитуриентов из 60 регионов России, а также 39 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, Сибирский государственный медицинский университет входит в тройку лучших медвузов России.

Перечень всех необходимых документов можно найти здесь. Для более подробной информации можно связаться с вузом по телефонам 8 800 250 93 45 (Россия) и 8 (3822) 59 01 22 (СНГ). Также все вопросы можно задать в официальной группе для абитуриентов СибГМУ в социальной сети Вконтакте.