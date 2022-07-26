Построил плот из мусора, чтобы очистить берег родной Амги

«Использовали 3000 пластиковых бутылок». Якутянин построил необычный плот для сплава по Амге. Село Бетюнцы расположено на берегу живописной реки Амги.

Именно сюда каждое лето съезжаются толпы туристов, желающих искупаться в чистейших водах, но оставляют за собой горы мусора. Местный житель Иннокентий Слепцов решил убить двух зайцев — избавиться от мусора и создать развлечение для своей семьи. Вот так за две недели появился плот из 3000 пластиковых бутылок, сообщает тгк @yakutia_kp



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