Построен 261 км участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.

На Востоке страны компания продолжает обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии. В 2020 году здесь были, в том числе, запущены в работу установка предварительной подготовки газа и более 100 газовых скважин. В планах на 2021 год, в частности, — увеличение фонда эксплуатационных газовых скважин.

Чаяндинское месторождение — первоочередная ресурсная база для магистрального газопровода «Сила Сибири». На действующем участке газопровода до границы с Китаем ведется строительство шести компрессорных станций.

Строительство газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения

В конце 2022 года к «Силе Сибири» будет подключено Ковыктинское месторождение. Для этого «Газпром» активно строит участок газопровода от этого месторождения до Чаяндинского. Работы ведутся по графику: в настоящее время из 803,4 км сварен, уложен и засыпан 261 км.

На Ковыктинском месторождении идет строительство первоочередных объектов обустройства: начаты фундаментные работы и монтаж металлоконструкций на площадке установки комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2), готовится площадка под УКПГ-3, продолжается эксплуатационное бурение.

Полным ходом идет реализация проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода. На двух технологических линиях первого пускового комплекса выполняются пусконаладочные работы. На третьей и четвертой линиях завершается установка технологического оборудования, на пятой и шестой — готовится к монтажу крупногабаритное оборудование для разделения газа. Общий статус реализации проекта — 76,1%.

По проекту расширения газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Хабаровска на сегодняшний день сварено, уложено и засыпано 333 км. Работы близятся к завершению.

Продолжается развитие центра газодобычи на полуострове Ямал. На Бованенковском месторождении в 2021 году будет обеспечен ввод в эксплуатацию дополнительных компрессорных мощностей на газовом промысле №3 и шести газовых скважин. На Харасавэйском месторождении ведется бурение эксплуатационных скважин, сооружение подъездных автомобильных дорог, площадок для УКПГ и дожимной компрессорной станции, газопровода-подключения.

В рамках расширения Северного газотранспортного коридора идет строительство вторых цехов, в частности, на КС «Сосногорская», «Новосиндорская», «Новомикуньская», «Новоурдомская» и «Новонюксеницкая». Продолжается развитие газотранспортных мощностей на участке от г. Грязовца до строящейся КС «Славянская».